Дуров: Netflix и TikTok тормозят продуктивность человеческого мозга
Просмотр Netflix и TikTok тормозит продуктивность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. Такое мнение выразил основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.
«Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен... К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok», —
Он пояснил, что на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которые не существуют.
«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — резюмировал предприниматель.
По его мнению, если «питать мозг реальными данными», которые позволяют решать фундаментальные проблемы, разум будет обрабатывать эти данные даже в фоновом режиме, например, во сне и предлагать неожиданные решения.