Дуров: Netflix и TikTok тормозят продуктивность человеческого мозга

Просмотр Netflix и TikTok тормозит продуктивность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. Такое мнение выразил основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен... К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok», — заявил Дуров.

Он пояснил, что на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которые не существуют.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — резюмировал предприниматель.

По его мнению, если «питать мозг реальными данными», которые позволяют решать фундаментальные проблемы, разум будет обрабатывать эти данные даже в фоновом режиме, например, во сне и предлагать неожиданные решения.