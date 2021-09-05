Британские спецназовцы надели паранджу, чтобы добраться до Кабула

Британские спецназовцы из Специальной авиадесантной службы, выполнявшие задание на юге Афганистана, надели на себя паранджу, чтобы обмануть талибов и добраться до аэропорта Кабула, пишет The Sunday Express.

Источник: express.co.uk

Около 20 бойцов спецназа были предупреждены об отсутствии вертолетов для их эвакуации из страны. Они совершили многосоткилометровый переход до Кабула, притворившись женщинами.

«Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов, и прикрылись паранджой», — рассказал источник издания в британском Минобороны.

По словам собеседника издания, команда SAS находилась в Афганистане несколько месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все «пошло наперекосяк».

Спецназовцы получили приказ прервать операцию и немедленно возвращаться в Кабул. Они купили пять автомобилей такси. На блокпостах они заявляли, что хотят поприветствовать вернувших власть в стране талибов.

«Это сработало. Было несколько рискованных моментов, но талибы не требовали снимать паранджу», — поделился источник, добавив, что бойцы SAS до аэропорта добрались благополучно.