Трагедия в Мозырьском районе: три человека погибло, ребенок в больнице

Конфликт в Мозырском районе Гомельской области закончился тремя смертями и ранением 11-летнего мальчика, сообщает Следственный комитет.

По информации СК, трагедия случилась в многодетной семье. В квартире на 9-м этаже были 39-летняя мать, ее 11-летний сын и старшая 21-летняя дочь. В гости к девушке приехал 26-летний знакомый из Речицкого района.

По предварительной информации, между ними возникла ссора, в которую вовлеклась и мать девушки. Молодой человек набросился на хозяйку квартиры, причинив ей несовместимые с жизнью ножевые ранения. Вступившийся за мать мальчик также был ранен. Сейчас он в больнице.

Конфликт девушки и парня продолжился на лестничной площадке. Спустя время их тела обнаружили на козырьке подъезда. Парень из-за падения из окна скончался на месте. Девушка скончалась в машине скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники районного и областного следствия, эксперты и милиция. Допрашиваются соседи, осматривается квартира.