В Беларуси вновь повторен суточный рекорд смертности от COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.946 пациентов с COVID-19 , скончались 12 человек (повторение суточного рекорда). Выписано 1.765 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Днем ранее было зафиксировано 1.950 новых случаев коронавирусной инфекции, 2 сентября — 1.836, 1-го — 1.699, 31 августа — 1.168, 30-го — 1.058, 29-го — 1.405.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 488.963 человека с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 480.994 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1.975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3.826 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19.782 теста на COVID-19 (днем ранее — 20.201). Всего в Беларуси проведено 7.879.147 тестов.

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