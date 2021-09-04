Конкурент МАЗа получил от государства более 1 млрд рублей

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Российские власти приняли решение поддержать «КамАЗ».

Фото с сайта avtovzglyad.ru

Решением правительства РФ местному флагману грузового автопрома выделено более 1 млрд российских рублей на модернизацию производства и обновлению линейки моделей.

По словам гендиректора предприятия Сергея Когогина, в ближайших планах завода — наращивать объемы производства авто, увеличить производство моторов, мостов и колесных редукторов, повысить уровень локализации кабин для грузовиков.

Планируется, что в целом объем инвестиций в этом году составит более 17 млрд российских рублей (из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд).

На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4, пишет autostat.ru.

 

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Тэги: автопром

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