Премьер Эстонии: использование мигрантов для дестабилизации ЕС недопустимо

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на состоявшейся 4 сентября в Таллинне встрече с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом обсудила ситуацию на внешней границе ЕС, гибридную атаку белорусского режима против ЕС, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

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Говоря о гибридной атаке Беларуси на внешней границе ЕС, Каллас отметила, что государства — члены Евросоюза должны действовать сообща против политически мотивированного миграционного давления.

«Использование людей для дестабилизации ЕС недопустимо, поэтому нам необходимо рассмотреть дополнительные меры», — сказала премьер-министр.

Каллас подчеркнула, что Латвия, Литва и другие страны должны иметь возможность эффективно предотвращать незаконное пересечение границы.

«Защита общей внешней границы ЕС отвечает интересам всех государств-членов и европейскому законодательству. Отрадно, что организации ЕС и многие государства-члены быстро отреагировали на ситуацию», — отметила она.

Премьер-министр Эстонии и вице-президент Еврокомиссии обсудили пути решения проблемы миграции в сотрудничестве со странами региона как в Европе, так и в более широком плане.

Схинас проинформировал премьер-министра о текущем состоянии и дальнейших предложениях ЕС в сфере миграции и защиты границ. Как отметил Схинас, Европа извлекла из недавнего кризиса уроки, которые помогут эффективнее контролировать свои границы.

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