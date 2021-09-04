Китай вышел на вторую позицию среди импортеров белорусского продовольствия

По итогам первого полугодия 2021 года Китай вышел на вторую позицию (после России) среди стран-импортеров белорусских продовольственных товаров, сообщает Минсельхозпрод Беларуси.

Как отметили в министерстве, в нынешнем году продолжается тенденция роста поставок белорусского продовольствия и сельскохозяйственного сырья в КНР. По итогам января—июня экспорт продовольственной продукции в Китай увеличился в 1,5 раза к аналогичному периоду 2020 года и составил 156 млн долларов.

По данным ведомства, в 2020 году экспорт в КНР белорусской сельскохозяйственной продукции увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,9 раза и составил 255,2 млн долларов. При этом к 2015 году экспорт вырос в 13 раз.

Значительно увеличились поставки в КНР мяса птицы, молочной продукции, масла рапсового, говядины, масла соевого, шоколадных и кондитерских изделий и другой продукции. Начаты первые отгрузки сахара, крахмала, картофельных чипсов, готовых изделий из рыбы.