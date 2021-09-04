Науседа: гибридная атака режима Лукашенко вынуждает пересмотреть правовые акты ЕС

Гибридная атака белорусского режима на Литву и ЕС вынуждает пересмотреть правовые акты Евросоюза, регламентирующие вопросы миграции, политики предоставления убежища и охраны границ ЕС. Об этом заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа 4 сентября в Вильнюсе на встрече с вице-председателем Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Основное внимание во время встречи было уделено обсуждению вопросов миграции, охраны границ ЕС и борьбы с пандемией, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

«Структуры ЕС и государства — члены ЕС должны иметь инструменты для быстрого реагирования на гибридные атаки и эффективного реагирования на незаконное пересечение границы, повышать потенциал ЕС в сфере возвращения нелегальных мигрантов в страны их происхождения, принимать заявления о предоставлении убежища только в пунктах пересечения границы и дипломатических представительствах и эффективно использовать программы ЕС для усиления пограничного контроля», — отметил Науседа.

По его мнению, изменения правовых актов ЕС нужны для того, чтобы недемократические режимы не могли манипулировать политикой ЕС в области предоставления убежища. Науседа проинформировал вице-председателя Еврокомиссии о намерении поднять эти вопросы на заседании Европейского совета в октябре.