Через VPN: редакция «Медиа-Полесье» восстановила доступ к сайту из-за границы

Редакция негосударственного сайта «Медиа-Полесье» восстановила доступ к нему из-за границы и через VPN, зайти напрямую на территории Беларуси по-прежнему невозможно.

Сайт не работал сутки, с вечера 2 сентября. По сообщению редакции, был направлен запрос в Министерство информации по поводу блокировки, реакции пока не было. Hoster.by, который занимается технической поддержкой сайта, прислал ответ: «Причиной недоступности сайта media-polesye.by является блокировка на стороне провайдера. По вопросу блокировки рекомендуем обратиться в Министерство информации Республики Беларусь».

«Редакция не прекращает свою работу. Наша техслужба смогла восстановить работу ресурса, но мы не строим иллюзий, что это надолго», — заявило руководство медиа в обращении к читателям.

«Медиа-Полесье» работает с июня 2012 года, охватывает аудиторию Лунинецкого, Пинского, Столинского районов Брестской области.

8 июля в редакции портала, а также дома у сотрудников издания и главного редактора Светланы Гарды прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

28 июля суд Лунинецкого района оштрафовал ООО «МП компани», владельца сайта «Медиа-Полесье», на 199 базовых величин (5.771 рубль) за рерайт статьи о событиях в Пинске в августе 2020 года. Речь шла о статье «В Бресте начался суд над второй группой обвиняемых по «пинскому делу». Суд признал «МП компани» виновным в публикации недостоверной информации о том, что «пинские судьи отказались проводить процесс, поэтому обвиняемых перевели в Брест», распространение которой запрещено властями в СМИ.

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