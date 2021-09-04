ЕС выделит Польше 34,5 млрд евро на развитие сельского хозяйства

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Еврокомиссар по сельскому хозяйству и развитию села Януш Войцеховски сообщил, что в рамках единой сельскохозполитики ЕС Польша получит 34,5 миллиарда евро.

Фото pixabay.com

Чиновник подчеркнул, передает polskieradio.pl, что «каждая страна должна представить до конца года стратегический план, в котором будет изложена концепция того, как будут использованы эти средства, которые получит каждая страна; на какие цели, на какие программы».

По его мнению, польские власти «движется в правильном направлении»: «Созданы все условия для того, чтобы у Польши был очень хороший стратегический план в рамках единой сельскохозяйственной политики».

Часть средств из единой сельскохозяйственной политики ЕС Польша получит в рамках Национального плана восстановления. Он предусматривает, среди прочего, выделение двух миллиардов евро на развитие сельскохозпереработки. Это должно значительно сократить путь польской сельскохозяйственной продукции от производителей до конечных потребителей.

 

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Тэги: Польша-ЕС сельское хозяйство Персона: Януш Войцеховски

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