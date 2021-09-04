«Требуется решительный ответ». Глава МВД Литвы сделала новое заявление о ситуации с мигрантами

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Министерство внутренних дел Литвы предлагает предусмотреть в правовых актах, регламентирующих охрану внешних границ Евросоюза и предоставление убежища, больше возможностей по ограничению попадания в страну.

© DELFI / Andrius Ufartas

По словам главы ведомства Агне Билотайте, «требуется решительный ответ, быстрые и конкретные решения, которые помогут бороться с политически мотивированным использованием нелегальной миграции и гибридных угроз».

Министр считает, что самое важное, что правовые изменения в ЕС «должны быть ориентированы на усиление охраны внешних границ, повышение совместных стандартов мониторинга внешних границ и превенции незаконного прибытия, а не на решение проблемы последствий бесконтрольного потока мигрантов», пишет delfi.lt.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница

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