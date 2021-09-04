В Беларуси госрегулирование цен на отдельные товары продлено до конца года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) продлило до конца 2021 года государственное регулирование цен на ряд социально-значимых товаров.

«Постановлением МАРТ от 1 сентября 2021 года № 59 продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря 2021 года включительно: на рыбу свежую, субпродукты мясные, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, маргарин, крупу перловую, свежие чеснок и перец, соль, чай, кофе», — говорится в сообщении МАРТ.

Решения о государственном регулировании цен на социально значимые товары правительство Беларуси согласовывает с Евразийской экономической комиссией. По данным ЕЭК, в Беларуси в настоящее время действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров (введено с 1 января 2021 года на 17 товарных групп, затем дополнено) и на 11 групп социально значимых товаров (с 9 июня 2021 года), в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.