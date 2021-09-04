В Минской области задержали подозреваемого в сутенерстве россиянина

34-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в сутенерстве.

Как сообщили в МВД, «мужчина познакомился с белоруской через интернет и уговорил ее уехать «на заработки» в соседнюю страну. Предполагалось, что интим-услуги девушка будет оказывать на съемной квартире и часть гонорара отдавать «работодателю».

При попытке вывоза белоруски его задержали оперативники УВД Минской области при содействии коллег из ГАИ и ОМОНа.