В Минской области задержали подозреваемого в сутенерстве россиянина

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34-летнего жителя Подмосковья задержали по подозрению в сутенерстве.

Как сообщили в МВД, «мужчина познакомился  с белоруской через интернет и уговорил ее уехать «на заработки» в соседнюю страну. Предполагалось, что интим-услуги девушка будет оказывать на съемной квартире и часть гонорара отдавать «работодателю».

При попытке вывоза белоруски его задержали оперативники УВД Минской области при содействии коллег из ГАИ и ОМОНа.

 

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Тэги: сутенерство

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