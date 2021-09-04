Что произошло с валютой

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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Свои позиции укрепили:

евро на 0,0232 пункта (с 2,9591 до 2,9823 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0486 пункта (с 3,4029 до 3,4515 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,1505 (с 6,4613 до 6,6118 белорусского рубля за 10 злотых).

Упали:

доллар на 0,0052 пункта (с 2,5175 до 2,5123 белорусского рубля).

гривна на 0,0139 пункта (с 9,3494 до 9,3355 белорусского рубля за 100 гривен).

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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