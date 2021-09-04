Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 84

На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции укрепили:

  • евро на 0,0232 пункта (с 2,9591 до 2,9823 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0486 пункта (с 3,4029 до 3,4515 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,1505 (с 6,4613 до 6,6118 белорусского рубля за 10 злотых).

Упали:

  • доллар на 0,0052 пункта (с 2,5175 до 2,5123 белорусского рубля).
  • гривна на 0,0139 пункта (с 9,3494 до 9,3355 белорусского рубля за 100 гривен).

В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года