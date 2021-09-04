Что произошло с валютой
На минувшей рабочей неделе (30 августа — 3 сентября) на БВФБ выросли три пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции укрепили:
- евро на 0,0232 пункта (с 2,9591 до 2,9823 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0486 пункта (с 3,4029 до 3,4515 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый на 0,1505 (с 6,4613 до 6,6118 белорусского рубля за 10 злотых).
Упали:
- доллар на 0,0052 пункта (с 2,5175 до 2,5123 белорусского рубля).
- гривна на 0,0139 пункта (с 9,3494 до 9,3355 белорусского рубля за 100 гривен).
В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
С начала года белорусы забрали из банков 755,5 млн долларов Беларусь вернулась в эпоху бюджетного дефицита В Польше растут зарплаты: средняя в секторе предприятий — 1,3 тысячи евро