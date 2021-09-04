Минское «Динамо» провалило старт в новом сезоне КХЛ — Вудкрофт нашел причину

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Хоккеисты минского «Динамо» неудачно стартовали в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2021/2022.

Фото ХК «Динамо-Москва»

В своем первом матче «зубры» уступили в гостях московским одноклубникам — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0). У минчан отличился Денис Москалев.

По словам наставника белорусской команды Крэйга Вудкрофта, «старт матча выдался очень тяжелым для нас. Думаю, что в первые десять-двенадцать минут результат был предопределен».

Он отметил, что после 0:3 (1-я, 5-я, 11-я минуты) было уже трудно вернуться в игру.

Наставник одной из причин неудачи назвал, что у «зубров» «новый коллектив, поэтому прошло еще недостаточно времени для появления той самой «химии». Да, это не оправдание, но это правда».

«Для многих наших хоккеистов матч с московским «Динамо» стал первым в таких сочетаниях, также он стал первым для меня с этим подбором игроков. Сезон — это длинный марафон, на протяжении которого нам предстоит еще добавлять и многому учиться. Сегодня не сработало многое из того, что мы планировали», — подчеркнул Вудкрофт.

В первой выездной серии минчане проведут еще два поединка, а затем дважды сыграют дома. Соперниками у «зубров в это время будут:

05.09. «Северсталь» (начало в 17:00);

07.09. «Локомотив» (19:30);

10.09. «Автомобилист» (19:10);

12.09. «Ак Барс» (17:10).  

 

 

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт

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