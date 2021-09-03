В ЕС заявили о готовности принять меры в случае ухудшения ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей

В Европейском союзе считают, что власти Беларуси манипулируют миграционными потоками и провоцируют тем самым миграционный кризис в Литве, Польше и Латвии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД, состоявшейся 3 сентября в Любляне (Словения). До конца года Словения является председателем Совета Евросоюза.

Источник: balkaneu.com

«У нас была важная дискуссия, связанная с ухудшением ситуации в Беларуси. Мы выразили сожаление по поводу того, что режим Лукашенко цинично использовал этим летом мигрантов и беженцев для искусственного создания давления на наши восточные границы, потому что литовская и польская границы являются европейскими границами», — отметил глава европейской дипломатии.

«Министры солидарны с Литвой, Латвией и Польшей, и мы готовы принять все меры для их поддержки, если ситуация продолжит ухудшаться», — подчеркнул Боррель.

Как сообщалось, 2 сентября участники слушаний в комитете по иностранным делам Европейского парламента заявили, что использование белорусским режимом нелегальной миграции для дестабилизации ситуации в странах Евросоюза не останется без ответа и точно не поможет Беларуси в снятии санкций.