«Белавиа» начала выполнять чартерные рейсы в Иорданию
Первый чартерный рейс в Иорданию из Минска выполнила 3 сентября авиакомпания «Белавиа», сообщается в телеграм-канале национального аэропорта Минск.
Пассажирами первого рейса до Акабы, крупнейшего курорта Иордании на побережье Красного моря, стали 144 человека.
Чартерная программа будет продолжаться до 15 ноября, вылеты из Минска запланированы каждые 9 дней.
18 сентября «Белавиа» также запустит еще один чартерный рейс в Египет. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха, самолеты белорусской авиакомпании будут летать в Марса-Алам.