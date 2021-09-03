«Белавиа» начала выполнять чартерные рейсы в Иорданию

Первый чартерный рейс в Иорданию из Минска выполнила 3 сентября авиакомпания «Белавиа», сообщается в телеграм-канале национального аэропорта Минск.

Источник: «Белавиа»

Пассажирами первого рейса до Акабы, крупнейшего курорта Иордании на побережье Красного моря, стали 144 человека.

Чартерная программа будет продолжаться до 15 ноября, вылеты из Минска запланированы каждые 9 дней.

18 сентября «Белавиа» также запустит еще один чартерный рейс в Египет. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха, самолеты белорусской авиакомпании будут летать в Марса-Алам.