«Белавиа» начала выполнять чартерные рейсы в Иорданию

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Первый чартерный рейс в Иорданию из Минска выполнила 3 сентября авиакомпания «Белавиа», сообщается в телеграм-канале национального аэропорта Минск.

Источник: «Белавиа»

Пассажирами первого рейса до Акабы, крупнейшего курорта Иордании на побережье Красного моря, стали 144 человека.

Чартерная программа будет продолжаться до 15 ноября, вылеты из Минска запланированы каждые 9 дней.

18 сентября «Белавиа» также запустит еще один чартерный рейс в Египет. Помимо Хургады и Шарм-эль-Шейха, самолеты белорусской авиакомпании будут летать в Марса-Алам.
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Тэги: Белавиа чартеры Беларусь-Иордания Город: Акаба

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