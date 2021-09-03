В Беларусь запретили ввоз 15 наименований моющих средств из ЕС

Работники Комитета госконтроля Брестской области совместно со специалистами Госстандарта изъяли для экспертизы в двух торговых сетях 16 наименований моющих средств из Польши, Чехии и Германии.

Фото: clovingermany.com

Результаты испытаний показали, что 15 из них не соответствуют требованиям. В частности, по показателю моющей способности, сообщает пресс-служба КГК.

Под запрет попали:

— немецкие гели HERR KLEE C.G. COLOR и HERR KLEE C.G. UNIVERSAL

— а также порошки: чешские ZICO universal, ZICO color, PUROX COLOR, ROBETA «Горный цветок», немецкие WASCHEMEISTER UNIVERSAL, Alpix Color, польские Gaska UNIWERSALNY и Gaska DO KOLORU.