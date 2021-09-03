Власти разрешили повысить в Беларуси цены на мясо и мясопродукты

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на мясо и мясопродукты, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Такое разрешение дано юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутреннем рынке, передает БелаПАН.

«Повышение в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено обозначенными субъектами до 23 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МАРТ, данное решение принято «в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы».

Ранее комиссия при Совмине также разрешила поднять цены на молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%, на детское питание — на 4%, подсолнечное масло — на 15%, на рис — на 4%.