Власти разрешили повысить в Беларуси цены на мясо и мясопродукты

/ Экономика
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Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на мясо и мясопродукты, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Такое разрешение дано юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутреннем рынке, передает БелаПАН.

«Повышение в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, может быть осуществлено обозначенными субъектами до 23 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МАРТ, данное решение принято «в целях компенсации роста затрат на сырье и материальные ресурсы».

Ранее комиссия при Совмине также разрешила поднять цены на молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%, на детское питание — на 4%, подсолнечное масло — на 15%, на рис — на 4%.

 

 

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Тэги: мясо мясопродукты повышение цен

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