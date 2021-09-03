Силовики задержали минского диджея Papa Bo

В Минске был задержан арт-менеджер, сооснователь и директор культурного центра «Корпус» Александр Богданов (диджей Papa Bo). Вместе с ним были задержаны художник-постановщик Максим Крук и организатор культурных мероприятий Елизавета Невмержицкая, сообщают правозащитные телеграм-каналы.

Александр Богданов

У Богданова при обыске был конфискован диджейский пульт.

3 сентября над Богдановым, Круком и Невмержицкой прошел суд. Их обвиняют в хранении и распространении экстремистских материалов. Дело было направлено на доработку. Сейчас все находятся в ЦИП на Окрестина.