В Волковыске инженера приговорили к пяти годам колонии за одно сообщение в телеграм-чате

/ Общество
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В отношении инженера Андрея Крылова вынесли приговор по уголовному делу по статье «Организация массовых беспорядков» (ч.1 ст.293 УК). Мужчину обвинили в призыве к участию в беспорядках через размещение сообщения 15 ноября в телеграмм-чате.

По сообщению правозащитников «Весны», Андрей в суде вину не признал и в последнем слове заявил, что не имеет отношения к действиям, в которых его обвиняют:

«Я не создавал и не создаю напряженных ситуаций с правоохранительными органами. Я добровольно отдал телефон, как меня просили. Он не является орудием преступления», — сказал задержанный.

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: протест Персона: Андрей Крылов Город: Волковыск

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