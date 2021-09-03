В Волковыске инженера приговорили к пяти годам колонии за одно сообщение в телеграм-чате

В отношении инженера Андрея Крылова вынесли приговор по уголовному делу по статье «Организация массовых беспорядков» (ч.1 ст.293 УК). Мужчину обвинили в призыве к участию в беспорядках через размещение сообщения 15 ноября в телеграмм-чате.

По сообщению правозащитников «Весны», Андрей в суде вину не признал и в последнем слове заявил , что не имеет отношения к действиям, в которых его обвиняют:

«Я не создавал и не создаю напряженных ситуаций с правоохранительными органами. Я добровольно отдал телефон, как меня просили. Он не является орудием преступления», — сказал задержанный.