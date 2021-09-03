Минздрав с началом осени ожидает роста заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения с началом осеннего сезона ожидает роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр Дмитрий Пиневич 3 сентября на рабочем совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса, которое прошло под председательством главы Совета Республики Натальи Кочановой.

«Предстоящий сезон однозначно будет связан с осложнением обстановки, что обусловлено как прогнозируемой волной заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и сезонными заболеваниями. Мы наблюдаем равномерный по регионам небольшой рост заболеваемости COVID-19. Вернулись к работе вузы и школы. Закончился дачный сезон — и в города вернулись люди золотого возраста. Все это является осложняющим эпидемическим моментом», — цитирует Пиневича пресс-служба Минздрава.

В свою очередь Кочанова отметила, что к подъему инфекционных заболеваний в целом и к перепрофилированию коечного фонда система здравоохранения готова. Она добавила, что вакцинация от коронавируса положительно сказывается на проценте заболеваемости, а также последствиях при заражении тех, кто уже сделал две прививки. По словам Кочановой, в Минске после первой вакцинации заболело 0,09% числа привитых, после второй — 0,11%.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что в каждой области и столице созданы группы, которые занимаются мониторингом заболеваемости COVID-19.

По информации Минздрава, за последние сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1950 пациентов с коронавирусной инфекцией (суточный рекорд — 1975 человек 12 декабря 2020 года), скончались 11 человек. Количество заболевших с начала пандемии достигло 487 017. Курс вакцинации прошли более 1,38 млн жителей страны.