Брестскую активистку Елену Гнаук приговорили к трем годам ограничения свободы и задержали в зале суда за видеосъемку

Суд Ленинского района Бреста 3 сентября приговорил 64-летнюю местную жительницу Елену Гнаук к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Активистку задержали в зале суда за видеосъемку во время оглашения приговора. По данным правозащитников, ее увезли в Ленинский РОВД Бреста.

2 сентября суд Ленинского района областного центра начал рассмотрение дела в отношении Гнаук по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента). Судья — Дмитрий Куровский, гособвинение поддерживал Михаил Булыгин.

В начале мая 2021 года Гнаук приговорили по «хороводному делу» к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»), она уже отбывает наказание.

Согласно материалам дела, в ходе допроса в суде 20 апреля 2021 года Гнаук произнесла фразу, в которой содержалось оскорбление Александра Лукашенко.

Активистка в суде вину не признала, подала ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении независимой лингвистической экспертизы. Судья Куровский отклонил ходатайства.

Прокурор просил наказать Гнаук двумя годами «домашней химии», а с учетом двух лет ограничения свободы по «хороводному делу» — суммарно назначить три года «домашней химии».