Прокурор Гродненской области Виктор Корзун ушел в отставку

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Ушел в отставку прокурор Гродненской области Виктор Корзун, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Фото: prokuratura.gov.by

«Виктор Константинович принимал объективные и правильные решения, при этом всегда переживал за людей. Он, несомненно, представляет наш золотой фонд», — отметил генеральный прокурор Андрей Швед.

Виктор Корзун — государственный советник юстиции 3 класса. Работал в органах прокуратуры с 1982 года. В должности прокурора Гродненской области работал с 2016 года.
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Тэги: Генпрокуратура Персона: Виктор Корзун Андрей Швед

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