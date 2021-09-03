Прокурор Гродненской области Виктор Корзун ушел в отставку

Ушел в отставку прокурор Гродненской области Виктор Корзун, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Фото: prokuratura.gov.by

«Виктор Константинович принимал объективные и правильные решения, при этом всегда переживал за людей. Он, несомненно, представляет наш золотой фонд», — отметил генеральный прокурор Андрей Швед.

Виктор Корзун — государственный советник юстиции 3 класса. Работал в органах прокуратуры с 1982 года. В должности прокурора Гродненской области работал с 2016 года.