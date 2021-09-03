За сутки в Беларуси официально зарегистрировано почти две тысячи пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1950 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 11 человек. Выписано 1547 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Днем ранее было зафиксировано 1836 новых случаев коронавирусной инфекции, 1 сентября — 1699, 31 августа — 1168, 30-го — 1058, 29-го — 1405, 28-го — 1636.

С начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 487 017 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 479 229 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Суточный рекорд заболеваемости был зафиксирован 12 декабря 2020 года — 1975 новых случаев.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 3814 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 20 201 тест на COVID-19 (днем ранее — 21 522). Всего в Беларуси проведено 7 859 365 тестов.

По информации Минздрава, более 1,67 млн белорусских граждан получили первую дозу вакцины против коронавируса, более 1,38 млн — завершили курс вакцинации.