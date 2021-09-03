Марсоход NASA добыл первый образец породы

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Впервые в рамках своей миссии марсоход Perseverance добыл образцы почвы на этой планете, сообщили в NASA.

Фото: twitter.com/NASAPersevere

Отмечается, что образец не поврежден и находится в специальном резервуаре. Его первые снимки получились не очень четкими из-за плохого освещения, поэтому перед продолжением обработки Perseverance еще раз сфотографирует объект.

На марсоходе установлена ​​система сбора и хранения образцов почвы, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. Аппарат просверливает грунт и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар.

В рамках миссии Perseverance должен поместить образцы марсианских пород в 40 специальных контейнеров, которые в 2026 году заберет другой аппарат. Примерно в 2030-х годах они должны попасть для изучения на Землю.
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Тэги: Perseverance NASA космос

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