Письменное предупреждение Минюста БХК оставлено в силе

Судья Верховного суда Анна Соколовская 2 сентября отказала в удовлетворении жалобы Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) на письменное предупреждение Министерства юстиции о якобы допущенном правозащитной организацией нарушении.

Как отмечает БХК в своем телеграм-канале, единственным основанием для вынесения ему письменного предупреждения стало непредставление части запрошенных Минюстом документов в срок до 16 июля. При этом, подчеркивает правозащитная организация, в офисе БХК 14 июля был проведен обыск, а сам офис — опечатан. «Запрошенные документы находились в опечатанном офисе, их непредставление было обусловлено исключительно объективными обстоятельствами, не зависящими от правозащитников», — говорится в сообщении.

При этом позиция Минюста, сообщает БХК, в суде была сформулирована примерно так: «Вы могли представить документы и до обыска». С учетом того, что срок для представления документов обозначило само министерство, указанный аргумент представителя заинтересованного лица у комитета «вызывает недоумение», — заявляет БХК.

«Мы считаем, что решение суда является очевидно неправосудным. Оно направлено на создание условий для ликвидации организации, которая на протяжении более 25 лет занимается защитой прав человека в Беларуси. На наш взгляд, если Верховный суд в такой однозначной ситуации принимает позицию Минюста, то становится совершенно очевидным, что суд руководствуется не правовыми подходами, а политической целесообразностью», — заявляет БХК.

Как отмечает РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», его волонтеры наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также права белорусов на пенсии в связи с ловушкой страхового стажа, работали для отмены принудительного труда (декреты «о тунеядцах» и «о деревообработке», распределение выпускников), вносили предложения, направленные на совершенствование законодательства. Так, с помощью БХК было закреплено право свидетеля иметь адвоката.

Для Белорусского Хельсинкского комитета это второе предупреждение за год. Наличие двух предупреждений в течение одного года дает Министерству юстиции формальное право обратиться в Верховный суд с иском о ликвидации организации.

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