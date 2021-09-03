В Беларусь привезли партию вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

В Беларусь прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник Лайт» в объеме 250 тыс. доз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По словам главы Минздрава Дмитрия Пиневича, «Беларусь сейчас входит в сезон повышенной эпидемической заболеваемости».

Он напомнил, что несколько дней назад в министерстве состоялся республиканский экспертный совет по иммунизации, на котором обсудили иммунопрофилактику и определили тактику параллельного проведения вакцинации против гриппа и коронавируса.

«Спутник Лайт» предназначен и подтвержден нашим советом для применения в виде ревакцинации, вакцинации пациентов после перенесения COVID-19 и вакцинации молодежи до 23 лет.

«Полагаю, наши студенты смогут привиться этой вакциной. Она одноэтапная с достижением очень эффективных показателей. «Спутником Лайт» можно будет привиться уже в конце следующей недели», — отметил чиновник.

Также Пиневич выразил надежду, что вскоре можно будет производить «Спутник Лайт» в рамках взаимодействия с российскими партнерами на мощностях РУП «Белмедпрепараты».

Глава Минздрава пояснил, что между прививкой и ревакцинацией должно пройти примерно шесть месяцев.

«Это наш стандарт. Но всегда можно определиться индивидуально, посоветовавшись с врачом. Ведь каждый переносит инфекцию по-разному. Также есть универсальная рекомендация — между прививкой от COVID-19 и от гриппа должно пройти 14 дней», — сказал он.

Пиневич добавил, что Минздрав подтверждает приверженность добровольности вакцинации. При этом он апеллировал к данным международных исследований: «В учреждения здравоохранения госпитализируются в 29 раз меньше вакцинированных, чем непривитых».

Сейчас в Беларуси используются два вакцины — российская «Спутник V» и «Vero Cell» китайского производителя Sinopharm.

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