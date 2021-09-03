Биржа: последние на неделе торги завершились ростом евро
Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом лишь одной основной валюты.
Свои позиции укрепил евро, поднявшись еще на 0,0031 пункта — 2,9823 белорусского рубля.
А вот доллар, несмотря на
Упал и российский рубль. Минус составил 0,0016 пункта — 3,4515 белорусского рубля.
Напомним, сентябрь на БВФБ начался для белорусского рубля
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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