Биржа: последние на неделе торги завершились ростом евро

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом лишь одной основной валюты.

Фото pixabay.com

Свои позиции укрепил евро, поднявшись еще на 0,0031 пункта — 2,9823 белорусского рубля.

А вот доллар, несмотря на рост на открытии торгов , сегодня потерял по итогам своей сессии 0,0025 пункта — 2,5123 белорусского рубля.

Упал и российский рубль. Минус составил 0,0016 пункта — 3,4515 белорусского рубля.

Напомним, сентябрь на БВФБ начался для белорусского рубля падением ко всем основным иностранным валютам.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Читайте также: