Минздрав сообщает о массовом отравлении в столичной гимназии

Министерство здравоохранения сообщает о массовом недомогании среди учащихся столичной гимназии № 3.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в городскую централизованную диспетчерскую Минского городского центра гигиены и эпидемиологии поступило 2 экстренных извещения — жалобы на острый гастроэнтерит. Случаи зафиксированы у учащихся 6-го и 9-го классов столичной гимназии № 3. Предварительный фактор передачи инфекции — продукты, употребляемые в домашних условиях, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы выехали в учреждение образования для детальной оценки ситуации.

Ранее в соцсетях родители учеников сообщали о том, что с ночи дети жалуются на боль в животе, рвоту, небольшую температуру и слабость. Некоторые из них накануне ели в гимназии, другие только пили воду.