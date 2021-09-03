Перестал открываться сайт «Медиа-Полесье»

Вечером 2 сентября у белорусских пользователей перестал открываться портал «Медиа-Полесье», а утром 3 сентября он стал недоступен из-за рубежа. Об этом редакция сообщила в телеграм-канале портала.

Чем вызвана блокировка, редакции пока не известно. Направлены запросы в hoster.by и Министерство информации, — говорится в сообщении.

Данные мониторинга Яндекс указывают на проблемы с доступностью сайта, отметили в редакции.

Несмотря на блокировку сайта, редакция не прекращает свою работу, — заявили в «Медиа-Полесье».

Интернет-ресурс работает с июня 2012 года, охватывает аудиторию Лунинецкого, Пинского, Столинского районов Брестской области.

8 июля в редакции портала, а также дома у сотрудников издания и главного редактора Светланы Гарды прошли обыски в рамках уголовного дела по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

28 июля суд Лунинецкого района оштрафовал ООО «МП компании», владельца сайта «Медиа-Полесье», на 199 базовых величин (5.771 рубль) за рерайт статьи о событиях в Пинске в августе 2020 года. Речь шла о статье В Бресте начался суд над второй группой обвиняемых по пинскому делу. Суд признал «МП компании» виновным в публикации недостоверной информации о том, что пинские судьи отказались проводить процесс, поэтому обвиняемых перевели в Брест, распространение которой запрещено властями в СМИ.