Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще четырех человек: Павла Чуркина, Андрея Петровского, Дмитрия Заломского и Михаила Линтовского.

По информации лишенного госрегистрации правозащитного центра Весна, они лишены свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

Так, Чуркин осужден на один год лишения свободы в колонии по статье 368 УК; Петровский — на полтора года лишения свободы в исправительной колонии (ч. 1 ст. 367 УК); Заломский — на два года лишения свободы (статьи 369, 368, 389 УК); Линтовский — на полтора года исправительной колонии (ст. 368 УК).

Как отмечается в заявлении на сайте spring96.org, правозащитники считают преследование этих людей политически мотивированным в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь.

Белорусские правозащитные организации требуют освобождения всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекращения политических репрессий в отношении граждан страны. Также правозащитники считают необходимым принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно — статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса, и требуют прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела.

Всего на данный момент политзаключенными признаны уже 657 человек.

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