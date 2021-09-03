Руководителя общественной кампании Наш дом Ольгу Карач включили в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Фото со страницы Ольги в соцсети

Ее фамилия появилась в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, размещенном на сайте Комитета госбезопасности. Карач, которая находится за пределами Беларуси, является обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 289 (пособничество в приготовлении акта терроризма), а также ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 359 (пособничество в приготовлении акта терроризма в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Ранее телеграм-каналы Наш дом, Наш дом ТВ, а также YouTube-канал Наш дом ТВ, где Карач часто выступает с комментариями, были признаны экстремистскими.

Кроме Карач в перечень также включены участники телеграм-канала и одноименного чата Отряды гражданской самообороны Беларуси Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Дмитрий Сосновский, Кирилл Ашурак, Алексей Глотов, Денис Хромов (Хофман). 18 августа Верховный суд признал чат террористической организацией.

По версии силовиков, эти люди причастны к организации покушения на ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка, к планам по минированию радиовышки Военно-морского флота России, расположенной в Вилейке (Минская область), также они якобы собирались поджечь лесозаготовительную технику в Березинском лесхозе. В июле телеканал ОНТ показал на YouTube-канале фильм на эту тему Спецоперация КГБ: поджог, взрыв, Азаренок. Фильм ОНТ 20 ТERROR 21.

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