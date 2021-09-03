Силовики пришли к основательнице «Экодома» Ирине Сухий

/ Общество
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Силовики 3 сентября пришли с обыском домой к основательнице и члену совета общественного объединения Экодом, активистке Белорусской антиядерной кампании (БАЯК) Ирине Сухий. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

31 августа Верховный суд постановил ликвидировать РОО Экодом. Организация 25 лет продвигает идеи устойчивого развития, занимается защитой экологических прав граждан и имплементацией Орхусской конвенции в Беларуси. Экодом наблюдал за ходом строительства Белорусской АЭС и готовил экспертные замечания к нему.

Ранее сообщалось, что 3 сентября обыск прошел также у редактора Зеленого портала Янины Мельниковой.

По данным на конец августа, в Беларуси насчитывается более 200 организаций, которые были принудительно ликвидированы в 2021 году или в отношении которых принято решение о приостановлении деятельности.

 

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Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: обыски репрессии Персона: Ирина Сухий

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