Нелегалы из Беларуси. За сутки страны ЕС не пропустили около 150 человек

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За прошедшие сутки пограничники стран Европейского союза не пропустили со стороны Беларуси около 150 нелегальных мигрантов.

Пограничная служба Польши сообщила в Твиттере, что за вчерашний день были предотвращены попытки незаконного перехода через польско-белорусскую границу 110 человек. Пограничники задержали 20 нелегалов — из Ирака и Сирии.

Сотрудники Государственной пограничной охраны Латвии, согласно информации на сайте ведомства, не пропустили в страну 31 человека, намеревавшегося с нарушением пересечь границу со стороны Беларуси. Никого не задержали.

С 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах Латвии ввели чрезвычайное положение, пограничники не впустили в страну 858 нелегалов. За то же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего за этот год в Латвии задержали 377 иностранцев, нарушивших латвийскую границу.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за минувшие сутки в страну не впустили около десяти нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Попытки нелегального перехода границы фиксировались в Швенчёнском и Шальчининкайском районах. Отмечается, что пограничники видели в разных местах с белорусской стороны границы другие группы лиц, которые сначала приблизились к границе, а затем вернулись вглубь Беларуси.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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