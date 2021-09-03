В Гомеле начался суд по делу правозащитника Леонида Судаленко

В суде Центрального района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении правозащитника Леонида Судаленко и двух его помощниц – волонтеров Татьяны Ласицы и Марии Тарасенко. Процесс ведет судья Сергей Соловский.

Правозащитника обвиняют в том, что он организовал и финансировал массовые беспорядки (ч. 1 и ч. 2 ст.342 Уголовного кодекса Беларуси). Волонтеров Татьяну Ласицу и Марию Тарасенко обвиняют в том, что помогали ему организовать и финансировать беспорядки — по тем же частям ст. 342.

Как сообщалось, в деле 77 томов, во время предварительного следствия допрошено около 300 свидетелей. Однако в суд вызвали свидетелями около 50 человек.

О сути обвинения известно то, что Судаленко помогал писать жалобы и выплачивать штрафы многочисленным жителям Гомельской области, которых преследовали за участие в акциях протеста после выборов президента в 2020 году. В том числе Судаленко обвиняют в том, что он помог многодетной семье арестованного Леонида Ковалева собрать помощь и купить дрова на зиму. Это следствие тоже трактовало как финансирование массовых беспорядков.

Еще одни эпизод — публикация правозащитником на своей странице в соцсети призыва встретить из изолятора временного содержания активистку Марию Тульженкову после того, как она отбыла административный арест.

Судаленко находится в СИЗО с 18 января, вскоре была задержана Татьяна Ласица — она также находится под арестом. Марию Тарасенко через три дня после задержания отпустили из-под стражи. Обе женщины помогали Судаленко, в частности, относили письма на почту, работали с документами.

Заседания назначены практически на каждый рабочий день в сентябре. Судить правозащитника будут и в день его 55-летия — 23 сентября.

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