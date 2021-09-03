Евро и доллар растут утром в пятницу

Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ в пятницу, 3 сентября.

Евро добавляет 0,0078 пункта и торгуется на отметке 2,987 белорусского рубля, а доллар 0,0004 пункта — 2,5152 белорусского рубля.

А вот российский рубль после двух подряд сессий роста пока падает на 0,0003 пункта — 3,4528 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, сентябрь на БВФБ начался для белорусского рубля падением ко всем основным иностранным валютам.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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