Евро и доллар растут утром в пятницу
Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии торгов на БВФБ в пятницу, 3 сентября.
Евро добавляет 0,0078 пункта и торгуется на отметке 2,987 белорусского рубля, а доллар 0,0004 пункта — 2,5152 белорусского рубля.
А вот российский рубль после двух подряд сессий роста пока падает на 0,0003 пункта — 3,4528 белорусского рубля за 100 российских.
Напомним, сентябрь на БВФБ начался для белорусского рубля
Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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