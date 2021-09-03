Журналисту Александру Ивулину продлили срок содержания под стражей еще на месяц

Журналисту спортивного сайта «Трибуна» и футболисту «Крумкачоў» Александру Ивулину продлили срок содержания под стражей еще на месяц, сообщает издание.

4 июня Ивулина осудили на 30 суток ареста. Позже его обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Как сообщалось, у сотрудников спортивного сайта «Трибуна», в том числе его руководителя Максима Березинского, прошли обыски. Березинский находится за пределами Беларуси.

В начале августа Tribuna.com суд признал экстремистским. Решение было принято по ходатайству Министерства внутренних дел, которое посчитало, что на сайте размещаются материалы, призывающие к экстремистской деятельности. Экстремистскими также признаны соцсети сайта, его зеркало, приложение и бот. Доступ к сайту на территории Беларуси был закрыт в 2020 году.

Создатель проекта «Трибуна» Дмитрий Навоша высказывался в поддержку протестного движения в Беларуси. Он также является создателем сайта sports.ru.

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