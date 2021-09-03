Домой к журналистке Янине Мельниковой пришли силовики

/ Общество
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Сегодня утром домой к редактору сайта Зеленый портал Янине Мельниковой пришли силовики.

Фото со страницы Янины в соцсети

Эту информацию она сообщила на своей странице в соцсети.

Кто именно и какие процессуальные действия проводятся — пока неизвестно.

 

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Тэги: свобода слова респрессии Персона: Янина Мельникова Город: Минск

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