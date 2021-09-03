Домой к журналистке Янине Мельниковой пришли силовики
Сегодня утром домой к редактору сайта Зеленый портал Янине Мельниковой пришли силовики.
Эту информацию она сообщила на своей странице в соцсети.
Кто именно и какие процессуальные действия проводятся — пока неизвестно.
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