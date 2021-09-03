В Беларуси мужская проституция становится популярным явлением — младшему из задержанных 15 лет

В Гродно в ходе проведения операции правоохранители задержали 22-летнего парня, которого подозревают в занятии проституцией.

Как сообщили в областном УВД, до задержания оперативники вели с парнем переписку, в которой обсудили детали: место и время встречи, сумму, услуги, которые тот должен оказать.

Гродненец сьгласился на «гонорар» в 50 долларов. В момент передачи денег перед началом оказания услуг его задержали. В милиции отметили, что в последнее время мужская проституция — распространенное явление. Возраст самого младшего задержанного — 15 лет, самого старшего — в пределах 50-60.