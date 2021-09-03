Режим своими действиями «создает новые риски» для белорусской экономики

В последнее время белорусский режим засекретил для широкой общественности некоторые статистические данные.

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В частности, как пишет DW , это касается информации о смертности (ее в открытых источниках нет с июня 2020 года, то есть практически всю пандемию коронавируса), а также оборота некоторых экспортных товаров (минеральных и химических продуктов, пластмассах и резине, транспортных средствах и самолетах, а также машинах и механизмах. Именно эти товары попали под санкции Европейского Союза).

Говоря о причинах таких действий властей, директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова отмечает, что это в основном связано с госидеологией, ведь засекреченные данные — самые критические в идеологическом плане.

«Данные по безработице не публикуют, потому что официально ее в стране нет, государство считает, что работу можно найти всегда. Цифры смертности — госпропаганда говорит, что пандемии у нас нет, ну или серьезного эффекта она не имеет. Хотя сливы некоторых данных намекают, что цифры смертности Минздрава отличаются в 15 раз», — поясняет эксперт.

Касательно сокрытия данных о товарах под санкциями, тут, с одной стороны, не хочется показывать, что они наносят ущерб, ведь чиновники говорят, якобы санкции делают нас сильнее. С другой стороны, есть соображения, что власти не хотят показывать, что эти санкции можно как-то обойти, — говорит Борнукова.

Однако в целом политику скрытности в отношении важной информации она оценивает негативно, ведь данные помогают принимать рациональные решения.

Люди начинают лучше понимать, что происходит в экономике, бизнес оценивает, упадет завтра покупательская способность белорусов или нет, инвестировать или нет. Неопределенность создает новые риски, а большие риски — это меньше инвестиций и медленное развитие.

А некоторые данные, по мнение экономиста, могли бы вообще иметь решающее значение для общества.

«Данные о смертности могли реально повлиять на восприятие пандемии, возможно кого-то это убедило бы носить маски и прививаться. А то, с одной стороны, мы говорим, что пандемии нет и данные не публикуем, а потом удивляемся, почему люди не стоят в очередях на вакцинацию», — резюмировала Борнукова.