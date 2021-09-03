Глава МИД Литвы: в вопросе нелегальной миграции из Беларуси признаков деэскалации нет

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В вопросе нелегальной миграции с белорусской территории признаков деэскалации нет, поэтому Евросоюз должен реагировать, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который 2—3 сентября участвует в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Любляне.

Чтобы оказать давление на ЕС, режим Лукашенко продолжает свою агрессию, организовывая через восточную границу ЕС нелегальную миграцию, которая сопровождается кампанией пропагандистской дезинформации, — цитирует Ландсбергиса пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Как заявил министр, по вине организаторов нелегальной миграции, претворяющих в жизнь планы белорусского режима, мигранты с Ближнего Востока и африканских стран находятся в особенно уязвимом положении: им называют ложную цель назначения, у них забирают документы, их выдворяют из Беларуси через болота и леса.

Белорусская сторона отрицает причастность к трафику нелегалов через границу страны и обвиняет соседей в насилии над мигрантами.

2 июля Литва ввела режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе. 11 августа такой же шаг сделала Латвия. 2 сентября Польша ввела в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС нелегальные мигранты Персона: Габриэлюс Ландсбергис Город: Любляна

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