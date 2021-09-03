В пятницу Беларусь накроет фронтальный раздел

/ Общество
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Сегодня днем на погоду в Беларуси окажет влияние фронтальный раздел.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут  дожди (местами прогремят грозы).

Ветер западный, северо-западный во многих районах сильный порывистый. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +13..+15°C;
  • Гомель +16..+18°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +15..+17°C;
  • Минск +15..+17°C.

Ранее сообщалось, что в Светлогорске упавшая на многоэтажку из-за сильного ветра сосна разбила окна в нескольких квартирах.

 

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Тэги: прогноз погоды

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