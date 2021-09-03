В пятницу Беларусь накроет фронтальный раздел

Сегодня днем на погоду в Беларуси окажет влияние фронтальный раздел.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).

Ветер западный, северо-западный во многих районах сильный порывистый. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

Брест +18..+20°C;

Витебск +13..+15°C;

Гомель +16..+18°C;

Гродно +17..+19°C;

Могилев +15..+17°C;

Минск +15..+17°C.

Ранее сообщалось, что в Светлогорске упавшая на многоэтажку из-за сильного ветра сосна разбила окна в нескольких квартирах.