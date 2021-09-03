В пятницу Беларусь накроет фронтальный раздел
Сегодня днем на погоду в Беларуси окажет влияние фронтальный раздел.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер западный, северо-западный во многих районах сильный порывистый. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +18..+20°C;
- Витебск +13..+15°C;
- Гомель +16..+18°C;
- Гродно +17..+19°C;
- Могилев +15..+17°C;
- Минск +15..+17°C.
Ранее сообщалось, что в Светлогорске упавшая на многоэтажку из-за сильного ветра сосна