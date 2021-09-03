Несмотря на поражения от Чехии, у Кондратьева от игры Беларуси остались положительные эмоции
Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев остался доволен действиями своих игроков в матче с чехами.
Накануне поздно вечером завершился отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, в котором чехи на своем поле минимально одолели белорусов — 1:0.
Как отметил после матча главком (его слова приводит пресс-служба АБФФ), «ребята отдали все силы на поле» и «выполняли все задания», которые давал на установке тренерский штаб: «Положительные эмоции от игры, потому что по самоотдаче все ребята заслуживают оценку «пять с плюсом».
Он надеется, что команда и дальше будет прогрессировать.
Также в нашей группе в четверг прошла еще одна встреча: бельгийцы в гостях крупно обыграли эстонцев — 5:2.
В следующем туре 5 сентября сыграют:
- Беларусь — Уэльс;
- Бельгия — Чехия.
Пока же турнирная таблица в квинтете Е выглядит следующим образом:
- Бельгия — 10 очков (после 4 матчей);
- Чехия — 7 (4);
- Уэльс — 3 (2);
- Беларусь — 3 (3);
- Эстония — 0 (3).
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