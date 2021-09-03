Несмотря на поражения от Чехии, у Кондратьева от игры Беларуси остались положительные эмоции

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Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев остался доволен действиями своих игроков в матче с чехами.

Фото fotbal.cz

Накануне поздно вечером завершился отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, в котором чехи на своем поле минимально одолели белорусов — 1:0.

Как отметил после матча главком (его слова приводит пресс-служба АБФФ), «ребята отдали все силы на поле» и «выполняли все задания», которые давал на установке тренерский штаб: «Положительные эмоции от игры, потому что по самоотдаче все ребята заслуживают оценку «пять с плюсом».

Он надеется, что команда и дальше будет прогрессировать.

Также в нашей группе в четверг прошла еще одна встреча: бельгийцы в гостях крупно обыграли эстонцев — 5:2.

В следующем туре 5 сентября сыграют:

  • Беларусь — Уэльс;
  • Бельгия — Чехия.

Пока же турнирная таблица в квинтете Е выглядит следующим образом:  

  1. Бельгия — 10 очков (после 4 матчей);
  2. Чехия — 7 (4);
  3. Уэльс — 3 (2);
  4. Беларусь — 3 (3);
  5. Эстония — 0 (3).     

 

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Сюжет: ЧМ-2022 по футболу
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Тэги: футбол-сборная футбол-ЧМ-2022 Персона: Георгий Кондратьев

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