Несмотря на поражения от Чехии, у Кондратьева от игры Беларуси остались положительные эмоции

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев остался доволен действиями своих игроков в матче с чехами.

Фото fotbal.cz

Накануне поздно вечером завершился отборочный матч к чемпионату мира 2022 года, в котором чехи на своем поле минимально одолели белорусов — 1:0.

Как отметил после матча главком (его слова приводит пресс-служба АБФФ), «ребята отдали все силы на поле» и «выполняли все задания», которые давал на установке тренерский штаб: «Положительные эмоции от игры, потому что по самоотдаче все ребята заслуживают оценку «пять с плюсом».

Он надеется, что команда и дальше будет прогрессировать.

Также в нашей группе в четверг прошла еще одна встреча: бельгийцы в гостях крупно обыграли эстонцев — 5:2.

В следующем туре 5 сентября сыграют:

Беларусь — Уэльс;

Бельгия — Чехия.

Пока же турнирная таблица в квинтете Е выглядит следующим образом:

Бельгия — 10 очков (после 4 матчей); Чехия — 7 (4); Уэльс — 3 (2); Беларусь — 3 (3); Эстония — 0 (3).