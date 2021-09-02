Фотофакт. В Светлогорске упавшая сосна разбила окна в квартирах многоэтажки

/ Происшествия
Просмотров: 26

Сильный ветер натворил дел в одном из микрорайонов Светлогорска.

Как пишет vk.com/cpbelarus, упавшая на многоэтажку сосна разбила окна сразу в нескольких квартирах.

«Сильный ветер вырвал дерево с корнем. По предварительной информации пострадавших нет», — отмечается в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что на завтра объявлен оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сильный ветер Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

Разгул стихии. Ветер срывал крыши, валил деревья, ломал ограждения

Разгул стихии. Ветер срывал крыши, валил деревья, ломал ограждения