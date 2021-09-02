Фотофакт. В Светлогорске упавшая сосна разбила окна в квартирах многоэтажки
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Сильный ветер натворил дел в одном из микрорайонов Светлогорска.
Как пишет
«Сильный ветер вырвал дерево с корнем. По предварительной информации пострадавших нет», — отмечается в сообщении паблика.
Ранее сообщалось, что на завтра
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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