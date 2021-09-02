Фотофакт. В Светлогорске упавшая сосна разбила окна в квартирах многоэтажки

Сильный ветер натворил дел в одном из микрорайонов Светлогорска.

Как пишет vk.com/cpbelarus , упавшая на многоэтажку сосна разбила окна сразу в нескольких квартирах.

«Сильный ветер вырвал дерево с корнем. По предварительной информации пострадавших нет», — отмечается в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что на завтра объявлен оранжевый уровень опасности .

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).