Новый сезон в Большом театре откроется премьерой

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89-й сезон Большого театра Беларуси откроется премьерой.

Как отмечается, представить на суд зрителя новую постановку «уже давно стало доброй традицией». Таким образом, 8 и 9 сентября на главной сцене оперы и балета страны зрителю будет представлена работа режиссера Анны Моторной — опера Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха» (цена билетов 7,50 — 130 рублей).

Первые балеты сезона театралы смогут увидеть 10 и 11 сентября — это будет «Щелкунчик» Петра Чайковского в постановке Валентина Елизарьева (цена билетов 7,50 — 120 рублей).

 

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Тэги: Большой театр

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