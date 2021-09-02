Биткоин после некоторого падения вновь приблизился к отметке в 50 тысяч долларов 02.09.2021 / 21:46 / Экономика Просмотров: 1 A- A+ Самая известная криптовалюта вновь набирает в весе. Фото pexels.com По данным электронных торгов на 21:40 по минскому времени, биткоин добавляет 1,27% и находится на отметке 49.277,2 доллара. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Криптовалюта Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: криптовалюты Другие материалы на эту тему: В Беларуси запустили первую криптобиржу. В нее вложились Прокопеня и Гуцериевы Успеть в уходящий поезд. Покупаем криптовалюту за три шага Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов «ПВТ хайп не нужен». Когда в Беларуси заработают криптобиржи и обменники?