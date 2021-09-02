Биткоин после некоторого падения вновь приблизился к отметке в 50 тысяч долларов

/ Экономика
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Самая известная криптовалюта вновь набирает в весе.

Фото pexels.com

По данным электронных торгов на 21:40 по минскому времени, биткоин добавляет 1,27% и находится на отметке 49.277,2 доллара.

 

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Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: криптовалюты

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