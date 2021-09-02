За восемь месяцев официальный курс доллара к рублю снизился на 2,8%

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В январе—августе 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 2,79% (с 2,5789 до 2,5069). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 августа 2021-го.

Фото pixabay.com

На первой позиции Армения, где доллар подешевел на 5,64% (с 522,59 до 493,12 драма), на второй — Украина — 5,00% (с 28,2746 до 26,8601 гривны), на третьей — Грузия — 4,87% (с 3,2766 до 3,1170 лари).

На пятом месте Россия — там курс снизился на 0,41% (с 73,8757 до 73,5744 рубля).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Таджикистане — на 0,23% (с 11,3 до 11,3265 сомони), Казахстане — на 1,20% (с 420,71 до 425,74 тенге), Узбекистане — на 1,68% (с 10.476,92 до 10.653,18 сума), Кыргызстане — на 2,48% (с 82,6498 до 84,7 сома), Молдове — на 2,82% (с 17,2146 до 17,6992 лея), Латвии, Литве и Эстонии — на 3,69% (с 0,8149 до 0,8450 евро).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе—августе не изменился (16,1 рубля).

В августе доллар в Беларуси подорожал на 0,29% — седьмой показатель после Армении (+1,41%), России (0,60%), Латвии, Литвы, Эстонии (+0,48%) и Казахстана (+0,31%). Далее — Узбекистан (+0,27%) и Таджикистан (+0,04%).

Не изменились курсы в Азербайджане и Туркменистане, снизились — в Кыргызстане (на 0,07%), Украине (на 0,10%), Грузии (на 0,24%) и Молдове (на 1,25%).

В январе—августе 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 26,60% — первое место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (также первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).

Напомним, сентября на БВФБ начался для белорусского рубля падением ко всем основным иностранным валютам.

Минувшая рабочая неделя (23-27 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Тэги: курсы валют

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