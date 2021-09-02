Латушко встретился с послом Канады в Польше и Беларуси

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко провел встречу с главой дипмиссии Канады в Польше и Беларуси (по совместительству) Лесли Скэнлон.

Как сообщили в НАУ, главной темой встречи было обсуждение вопроса возможностей блокирования использования специальных прав заимствования МВФ для белорусского режима через два механизма: непризнание Александра Лукашенко в качестве главы государства и его правительства; наложение санкций в отношении Нацбанка и Минфина Беларуси.

Дипломат пообещала передать соответствующие обращения министрам иностранных дел и финансов Канады.

Также Лесли Скэнлон, передает НАУ, «подтвердила принципиальную позицию правительства Канады оказывать поддержку белорусскому народу в отстаивании своих прав и свобод».