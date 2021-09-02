За комментарий под фото милиционера минчанин получил домашнюю «химию» и крупный штраф

Суд Ленинского района Минска (судья Юлия Шут) 2 сентября оштрафовал на 1,5 тыс. рублей Руслана Литвина, которого обвинили в оскорблении представителя власти. Мобильный телефон Литвина конфискован в доход государства, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна». Штраф пойдет признанному пострадавшим милиционеру Владимиру Козловскому, который подал иск.

По версии обвинения, 31 октября 2020 года Литвин оставил оскорбительный комментарий под публикацией с фотографией и персональными данными сотрудника Ленинского РОВД Гродно Козловского в одном из телеграм-чатов, чем «совершил преступление по статье 369 Уголовного кодекса».

Козловский якобы был избит на предвыборном пикете 29 мая 2020 года, после чего был задержан блогер Сергей Тихановский.

Правозащитники отмечают, что Козловский на заседание не явился, но просил огласить его показания и заявил иск о возмещении морального вреда.

Литвин вину признал, заявив, что не может объяснить, как все происходило, так как прошел почти год. По его словам, с пострадавшим сам не связывался, но «оперативники предложили записать извинения на видео», на что он согласился.

Это второй приговор Литвину по делу об оскорблении Козловского. 13 мая суд Партизанского района Минска приговорил его к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учереждение (домашняя «химия»).

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